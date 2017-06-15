С очередного заседания правительства Туркменистана

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны, которое было посвящено ключевым вопросам государственной жизни.

На повестку дня были вынесены вопросы развития внутренней и внешней политики, рассмотрение текущего положения дел в сферах ТЭК и энергетики, строительства, торговли, текстильной индустрии, экологии, науки и образования, культуры, спорта, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"