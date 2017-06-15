Глава государства сменил руководство ГК "Туркменхимия"28.05.2017 12:33
АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в ходе заседания правительства произвел ряд кадровых назначений.
В частности, вместо Мухамметмырата Айдогдыева, двумя неделями ранее повышенного туркменским лидером до поста вице-премьера по вопросам промышленности, обязанности председателя Государственного концерна "Туркменхимия" будет временно исполнять его прежний заместитель Меретлиев Шамырат. Его новым заместителем станет Дурды Аширмаммедов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"