Глава государства сменил руководство ГК "Туркменхимия"

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в ходе заседания правительства произвел ряд кадровых назначений.

В частности, вместо Мухамметмырата Айдогдыева, двумя неделями ранее повышенного туркменским лидером до поста вице-премьера по вопросам промышленности, обязанности председателя Государственного концерна "Туркменхимия" будет временно исполнять его прежний заместитель Меретлиев Шамырат. Его новым заместителем станет Дурды Аширмаммедов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"