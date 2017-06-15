Туркменскому лидеру поступают поздравления

Туркменскому лидеру поступают поздравления29.05.2017 11:35
АШХАБАД, 29 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принимает поздравления от зарубежных коллег по случаю наступления священного месяца Ораза.
В частности, главу Туркменистана поздравили Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заед Аль-Нахаян, Эмир Государства Кувейт Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заед Аль-Нахаян, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, король Иордании Абдулла II.
ИП "ТУРКМЕНинформ"