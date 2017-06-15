В Туркменистане отметили Праздник туркменского ковра

АШХАБАД, 29 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 мая в Туркменистане прошли торжественные мероприятия в честь традиционного Праздника туркменского ковра.

К знаменательной дате были приурочены международная выставка ковровых изделий работы местных мастериц в Национальном музее туркменского ковра, 17-я конференция Всемирной ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия, были организованы концертные выступления и церемонии чествования лучших ковровщиц, представленных к наградам указом главы государства.

В частности, указом Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова лучшими ковровщицами страны в этом году были объявлены работницы Ашхабадского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Туркменхалы" Аннагозель Меляева и Огулгурбан Мухаммедова, Берекетского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Туркменхалы" - Огулдурсун Гулмырадов и Мая Гараева, Сердарского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Туркменхалы" - Патма Аманджаева и Гульбахар Меретджяева, Губадагского коврового цеха Дашогузского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Туркменхалы" - Марал Бегмядова и Аразгуль Базарбаева, Халачского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Туркменхалы" - Агабег Нурова, Гурбанай Язмедова и Зыбе Джумагелдиева, Марыйского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Туркменхалы" - Айнабат Назарова, Нязикджемал Чёрова и Тыллагозель Маммедова, а также сотрудницы Балканабатского отделения Берекетского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Туркменхалы" Айбиби Бердиева и Дашогузского предприятия художественного ковроделия Государственного объединения "Туркменхалы" Огулджан Бекиева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"