Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Индией в сфере безопасности

АШХАБАД, 30 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 мая внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с заместителем советника по национальной безопасности и секретарем правительства Индии доктором Арвиндом Гупта.

В ходе встречи было проведено обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах ТЭК, обеспечения безопасности и противостояния угрозам современности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"