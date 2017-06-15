Глава Туркменистана посетил Олимпийский городок в Ашхабаде

АШХАБАД, 31 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Олимпийский городок в Ашхабаде, чтобы лично ознакомиться с ходом готовности главного спортивного объекта к предстоящим в сентябре в туркменской столице 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В рамках осмотра глава государства осмотрел стадион и зрительские трибуны, оценил внутреннюю и анешнюю отделку объектов, ознакомился с образцами формы персонала, после чего ответственные руководители отчитались о практических аспектах организации предстоящих игр.

ИП "ТУРКМЕНинформ"