В Ашхабаде обсуждают актуальные вопросы транзита энергоносителей

АШХАБАД, 31 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 мая в Ашхабаде начал двухдневную работу Форум Международной Энергетической Хартии, который проходит под председательством Туркменистана под названием "На пути к многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов".

Прибывшие в туркменскую столицу международные эксперты в сфере энергетики, представители профильных государственных структур, международных организаций, промышленного сектора, научных учреждений обсуждают актуальные вопросы выработки общей стратегии взаимодействия в сфере транзита энергоресурсов в контексте глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития.



На открытии форума с приветственным словом выступили председатель Конференции Энергетической Хартии, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана М.Бабаев и Генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии Урбан Руснак.



Работа форума продолжилась в рамках сессий "Рынки природного газа: трансграничный транспорт и транзит", "Растущая роль сжиженного природного газа в глобальной энергетической безопасности", "Поставки нефти на мировые рынки".



Сегодня в рамках форума будет проведен международный энергетический медиа-форум с участием журналистов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"