Туркменский лидер поздравил юных граждан страны

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к юным туркменистанцам с поздравлениями по случаю празднования Международного дня защиты детей.

В обращении главы государства говорится:

"Этот международный праздник обрел в нашей стране особую значимость, символизируя приверженность Туркменистана основополагающим принципам Организации Объединенных Наций в сфере прав и интересов детей, деятельную заботу о молодом поколении.



В честь этого праздника открываются современные объекты социально-культурного назначения, проводятся концерты, популяризирующие Туркменистан как страну здоровья и воодушевленности, страну счастливого детства. В Ашхабаде, Национальной туристической зоне "Аваза", Гекдере, а также в велаятских центрах, во всех городах и селах звучат звонкие песни о мире и дружбе, музыка и беззаботный смех детворы, организуются веселые представления, творческие и спортивные состязания.



Обеспечение гармоничного физического, интеллектуального, духовно-нравственного и социального развития молодого поколения – будущего страны – служит гарантом незыблемости устоев государства, - отмечается в послании.



В данном контексте приоритет государственной политики – предоставление молодежи качественного образования, патриотическое, физическое и этическое воспитание. С этой целью в Туркменистане успешно реализуются национальные программы и всеобъемлющие реформы, ориентированные на обеспечение благополучной жизни матерей и детей, всестороннего развития и воспитания подрастающего поколения на основе национальных и общечеловеческих духовных ценностей.



Для здорового развития юных граждан созданы центры отдыха и развлечений. Повсеместно построены укомплектованные новейшим оборудованием, мультимедийными технологиями и необходимыми учебно-техническими средствами детские сады и школы, а также спортивные сооружения.



Центры охраны здоровья матери и ребенка предоставляют специализированные услуги международного уровня. Государство оказывает этой категории граждан и конкретную социально-экономическую поддержку. Все это – зримое свидетельство масштабности проводимой на данном направлении работы.



В стране уделяется особое внимание и повышению эффективности и расширению многопланового партнерства со странами планеты, крупными международными и региональными организациями.



Важнейшими аспектами этого взаимодействия являются охрана здоровья юных граждан, предоставление им образования и воспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и демократических принципов, защита прав и интересов женщин и детей.



Наша страна плодотворно сотрудничает с Детским фондом Организации Объединенных Наций. Туркменистан присоединился к Всемирной декларации по обеспечению жизни, защиты и развития детей, Конвенции ООН о правах ребенка, Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Это подтверждает тот факт, что Туркменистан ответственно подходит к выполнению принятых на себя обязательств.



В рамках продуктивного сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН проводятся совместные семинары и встречи. Реальным плодом успешного партнерства Туркменистана с Организацией Объединенных Наций стало избрание нашей страны в Исполнительный совет Детского фонда ООН на 2018-2020 годы, а также в Комиссию по статусу женщин на 2018-2022 годы".

ИП "ТУРКМЕНинформ"