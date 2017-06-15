Выражены соболезнования народу Афганистана

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани, в котором выразил соболезнования народу страны в связи с унесшим множество человеческих жизней терактом в Кабуле.

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, пожелал всему народу Афганистана стойкости духа и мужества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"