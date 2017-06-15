Глава Туркменистана провел рабочее совещание

АШХАБАД, 1 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с участием членов правительства и рядом ответственных руководителей.



Совещание было организовано с целью обсуждения практических вопросов организации летнего отдыха детей и предпринимаемых в стране мер по защите прав детей, всестороннему развитию молодежи, защите материнства и детства, развитию системы здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"