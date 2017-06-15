Обсуждены актуальные вопросы обеспечения безопасности страны

АШХАБАД, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Государственного совета безопасности, посвященное рассмотрению итогов работы военных и правоохранительных органов за январь-май текущего года.

В ходе встречи были заслушаны отчеты о деятельности ведомств обороны, внутренних дел, юстиции, национальной безопасности, пограничной, таможенной, миграционной служб, судебных органов.

За допущенные в работе недостатки министру внутренних дел И.Муликову был объявлен строгий выговор с предупреждением

Также глава государства провел ряд кадровых перестановок.

В связи с переходом на другую работу (на должность директора Туркменского национального института демократии и прав человека при Президенте Туркменистана) Бегенч Чарыев был освобожден от должности председателя Верховного суда Туркменистана, на его пост был назначен утвержденный Меджлисом страны Гылычмырат Халлыев.

Государственной таможенной службой будет руководить Яздурды Соегов.

Также в ходе заседания Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов утвердил Государственную программу по борьбе с коррупцией в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"