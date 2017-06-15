В Туркменистане создана новая структура

АШХАБАД, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 мая в ходе заседания Государственного совета безопасности Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал Указ "О создании Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями".

Новое ведомство создается в соответствии с Законом Туркменистана "О противодействии коррупции" в целях совершенствования деятельности по выявлению, предупреждению правонарушений, связанных с коррупцией, их профилактике, раскрытию и расследованию.

Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями возглавит Мамметхан Чакыев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"