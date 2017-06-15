В Туркменистане подведены итоги конкурса среди студентов и преподавателей

АШХАБАД, 2 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане подведены итоги государственных конкурсов "Студент года" и "Преподаватель года", которые проводятся на ежегодной основе среди учащихся и представителей педагогического состава высших учебных заведений страны.

Студенческий конкурс направлен на выявление талантливых студентов, стермящихся к знаниям и профессиональному росту, состязание среди педагогов позволяет стимулировать повышение уровня профессиональной переквалификации кадров и подготовки студентов.

Обладателем звания "Студент года-2017" стал студент 4 курса медико-профилактического факультета Государственного медицинского университета Агагельды Мередов.

"Преподавателем года-2017" была названа кандидат педагогических наук Нархал Ачилова из Туркменского государственного педагогического института имени С.Сейди.

ИП "ТУРКМЕНинформ"