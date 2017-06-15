В Ашхабаде прошла встреча представителей прикаспийских государств

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июня в Ашхабаде завершило двухдневную работу 49-е заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств пяти прикаспийских государств – Туркменистана, России, Казахстана, Азербайджана и Ирана.

Заседание было организовано с целью выработки нормативно-правовых документов, определяющих законодательные основы сотрудничества в регионе Каспийского бассейна в различных областях, включая сферы торговли и экономики, транспорта и связи, судоходства, охраны окружающей среды и рационального природопользования, гидрометеорологии, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности, борьбы с браконьерством и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"