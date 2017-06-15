В Туркменистане приближается зерноуборочная страда

В Туркменистане приближается зерноуборочная страда03.06.2017 13:01
АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В среду, 7 июня, в Туркменистане стартует ежегодная кампания по сбору урожая озимых зерновых.
По традиции, первыми к жатве хлебов приступят земледельцы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов, а через неделю (14 июня) эстафету примут хлеборобы Дашогузского, самого северного региона.
В настоящее время ведется подготовка к хлебной жатве пунктов по приему зерна, а также зерноуборочной техники.
ИП "ТУРКМЕНинформ"