В Туркменистане приближается зерноуборочная страда

АШХАБАД, 3 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В среду, 7 июня, в Туркменистане стартует ежегодная кампания по сбору урожая озимых зерновых.

По традиции, первыми к жатве хлебов приступят земледельцы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов, а через неделю (14 июня) эстафету примут хлеборобы Дашогузского, самого северного региона.

В настоящее время ведется подготовка к хлебной жатве пунктов по приему зерна, а также зерноуборочной техники.

ИП "ТУРКМЕНинформ"