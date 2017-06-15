Депутаты национального парламента провели очередное заседание

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня в Ашхабаде состоялось 21-е заседание депутатов Меджлиса Туркменистана пятого созыва.

На заседании были рассмотрены следующие проекты законов и других нормативно-правовых документов:

"О признании полномочий депутатов Меджлиса Туркменистана, избранных по отдельным избирательным округам",

"О заместителе Председателя Меджлиса Туркменистана",

"О потребительском обществе",

"Об административных процедурах",

"Об опеке и попечительстве",

"О борьбе с допингом в спорте",

"Об экологической безопасности",

"О беженцах",

а также законопроекты о внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс Туркменистана, в Закон "О таможенной службе", Налоговый кодекс, законы "Об охране здоровья граждан", "О физической культуре и спорте", "О миграции", "О Генгеше" и др.

ИП "ТУРКМЕНинформ"