Депутаты национального парламента провели очередное заседание

Депутаты национального парламента провели очередное заседание04.06.2017 12:12
АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июня в Ашхабаде состоялось 21-е заседание депутатов Меджлиса Туркменистана пятого созыва.
На заседании были рассмотрены следующие проекты законов и других нормативно-правовых документов:
- "О признании полномочий депутатов Меджлиса Туркменистана, избранных по отдельным избирательным округам",
- "О заместителе Председателя Меджлиса Туркменистана",
- "О потребительском обществе",
- "Об административных процедурах",
- "Об опеке и попечительстве",
- "О борьбе с допингом в спорте",
- "Об экологической безопасности",
- "О беженцах",
а также законопроекты о внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс Туркменистана, в Закон "О таможенной службе", Налоговый кодекс, законы "Об охране здоровья граждан", "О физической культуре и спорте", "О миграции", "О Генгеше" и др.
ИП "ТУРКМЕНинформ"