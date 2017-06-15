Кабинет Министров Туркменистана подвел итоги развития национальной экономики

АШХАБАД, 4 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития страны в январе-мае в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

В ходе встречи были представлены отчеты о ходе исполнения Государственного бюджета и ВВП страны, текущем положении дел в сферах экономики и торговли, ТЭК и промышленности, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, деятельности парламента, ведомства внешней политики и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"