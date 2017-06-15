Туркменский лидер выразил соболезнования народу Великобритании

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру страны Терезе Мэй с выражением соболезнований по случаю теракта в Лондоне.

В своем послании глава государства осудил любые проявления терроризма и эстремизма, передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"