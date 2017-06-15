В Ашхабаде обсуждают вопросы охраны окружающей среды в Центральной Азии

АШХАБАД, 5 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде начал работу Центральноазиатский международный экологический форум.

Гостей и участников форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"Вся жизнь туркмен пронизана любовью к природе, что нашло отражение в национальной культуре и обычаях. Традиции бережного отношения к природе и необходимости ее охраны приумножаются современными технологиями, что позволяет нацеливать их на поиск эффективных решений глобальных экологических проблем.



Приоритеты реализуемой нашей страной природоохранной политики – поддержание здоровой, экологически чистой среды обитания, сохранение уникальности природы для будущих поколений, рачительное использование биоресурсов, эффективное региональное и международное сотрудничество. Исходя из этого, Туркменистан реализует комплекс мер по обогащению флоры и фауны, бережному отношению к окружающей среде и улучшению экологического состояния региона.



Создание лесных зон в окрестностях Ашхабада и в велаятах страны, формирование на туркменском побережье Каспия Национальной туристической зоны "Аваза", строительство в Центральных Каракумах Туркменского озера "Алтын асыр" и предотвращение процессов деградации почвы и опустынивания имеют большое значение не только для нашего государства, но и для всего региона.



В настоящее время претворяются в жизнь долгосрочные целевые программы по охране природы и обеспечению экологической безопасности. В этой связи, наше государство, присоединившись к ряду конвенций ООН по охране окружающей среды, нацелено на решение фундаментальных задач по устойчивому развитию. Туркменистан тесно сотрудничает с такими авторитетными региональными и международными организациями, как Программа развития ООН, Программа ОНН по окружающей среде, Глобальный экологический фонд, Международный фонд спасения Арала и Региональный экологический центр Центральной Азии.

Туркменистан выдвинул ряд важных инициатив на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, Международной конференции по устойчивому развитию "Rio+20", 3-й Всемирной конференции "О снижении рисков от природных катаклизмов", 7-м Всемирном водном форуме и других международных форумах, нацеленных на комплексное решение проблемы Аральского моря, защиту окружающей среды Каспийского моря, адаптацию региона к глобальному изменению климата и снижению его негативных влияний, сохранению биологического разнообразия и борьбу с опустыниванием.



Принятие ООН нового международного Соглашения по изменению климата и ряда договоренностей главами прикаспийских стран, проведение международной конференции "Значение Туркменского озера "Алтын асыр" в улучшении экологии региона", Каспийского экологического форума, международной конференции "Экология Арала: стабильное развитие и международное сотрудничество", межрегионального совещания "Экономическая оценка деградации земель", Международного водного форума, а также проведение в Ашхабаде нынешнего Центральноазиатского международного экологического форума свидетельствует о поддержке мировым сообществом предложений и инициатив Туркменистана".

Форум, в котором принимают участие представители региональных и международных организаций, руководители различных министерств и ведомств государств Центральной Азии, специалисты в области охраны окружающей среды, водного хозяйства, приурочен к Всемирному дню охраны окружающей среды.

В его рамках также пройдет цикл мероприятий, включающих в себя конференцию, заседание Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала, совещание Совета управляющих Регионального экологического центра Центральной Азии и очередную встречу Региональной рабочей комиссии, в состав которой входят специалисты водного хозяйства Центральноазиатских государств.

Мероприятия завершатся 8 июня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"