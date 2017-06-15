В Ашхабаде прошли соревнования юных скалолазов

АШХАБАД, 7 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июня в Ашхабаде на искусственном скалодроме в физкультурно-оздоровительном комплексе "Демирелчи" был проведен Детский скальный фестиваль, организованный Госкомспорта Туркменистана и альпинистским клубом "Агама".

В состязаниях приняли участие начинающие и опытные скалолазы в возрасте от 4 до 17 лет, которые соревновались между собой на 10 различных по степени сложности трассах.

ИП "ТУРКМЕНинформ"