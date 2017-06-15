В Туркменистане приступили к жатве хлебов

АШХАБАД, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июня в Ахалском, Марыйском и Лебапском велаятах Туркменистана приступили к жатве озимых хлебов.

14 июня эстафету сбора урожая зерновых примут хлеборобы Дашогузского велаята - в связи с климатическими условиями самого северного региона страны дашогузцы позднее начинают сезонные сельскохозяйственные работы.

Всего в текущем году хлеборобам предстоит собрать с 760 тысяч гектаров 1 миллион 600 тысяч тонн зерна, в том числе в Ахалском велаяте – 450, Марыйском – 380, Лебапском – 350, Дашогузском – 300 и Балканском – 120 тысяч тонн.

ИП "ТУРКМЕНинформ"