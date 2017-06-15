В Ашхабаде прошел экологический форум

АШХАБАД, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июня в Ашхабаде завершился стартовавший в понедельник Международный экологический форум "Инициатива для сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии", который был организован Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам и Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) с целью выработки стратегии сотрудничества между странами региона в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и решения проблем экологии, водопользования и изменения климата.

В мероприятии приняли участие делегации стран Центральной Азии, представители Программы развития ООН (ПРООН) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Всемирного банка, Секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Регионального экологического центра Центральной Азии, Общества международного сотрудничества Германии и других организаций.

Работа форума была проведена в форме пленарных заседаний и дискуссий, а также состоялся "круглый стол" на тему "Роль СМИ в освещении экологических проблем региона", организованный Министерством иностранных дел Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"