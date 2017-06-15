Глава государства проинспектировал объекты Азиатских игр

АШХАБАД, 8 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов ознакомился с ходом готовности объектов предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Глава государства осмотрел комплекс жилых зданий в Олимпийском городке, в которых будут жить участники Игр, столовую, реабилитационный центр, медицинский, научно-исследовательский и учебный комплексы, центр международного вещания и прессы и другие объекты.

В медиацентре туркменский лидер провел рабочее совещание, на котором ответственные руководители представили подробные отчеты по всем аспектам подготовки торжественных, спортивных и культурных мероприятий Игр.

По итогам совещания Президент утвердил контракт на выполнение работ по обеспечению участников Азиады услугами общественного питания между хозяйственным обществом "Gül Zaman" и швейцарской компанией "Gourmet Sports Hospitality AG", а также подписал постановление о создании хякимликом города Ашхабада подведомственного ему Управления по Олимпийскому городку, на баланс которого до августа текущего года будут переданы все объекты и оборудование Олимпийского городка.

ИП "ТУРКМЕНинформ"