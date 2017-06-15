Выражены соболезнования народу Ирана

Выражены соболезнования народу Ирана09.06.2017 11:53
АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани с выражением соболезнований по случаю терактов в Тегеране, унесших множество человеческих жизней.
В своем послании туркменский лидер решительно осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"