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Глава государства поздравил шелководов
09.06.2017 12:34

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам шелководческой отрасли страны с поздравлениями по случаю выполнения ими плана по сдаче коконов тутового шелкопряда.

Шелководы перевыполнили запланированные договорные обязательства, сдав государству вместо 2 тысячи 30 тонн коконов 2 тысяч 40 тонн, в том числе, в Ахалском велаяте – 155,7 тонны, Балканском велаяте – 25,3 тонны, Дашогузском велаяте – 489 тонн, Лебапском велаяте – 961 тонну и в Марыйском велаяте – 407,2 тонны.

В обращении туркменского лидера говорилось:

"Производство шелка заслуживает особого внимания в развитии текстильной промышленности – одной из важнейших отраслей национальной экономики. Туркменский народ во все времена славился шелковыми изделиями, доведя до совершенства их производство. Сегодня полностью обновлена производственная база данной отрасли, возрождено древнее искусство выпуска ткани кетени. В нашей стране впервые из туркменского шелка стали производить новые образцы панбархата. В дальнейшем мы планируем увеличить объемы инвестиций в шелководство. Это позволит нам дополнительно создать новые рабочие места, увеличить объемы производства ценного сырья.

Шелководство – одно из древнейших ремесел туркменского народа, своими корнями оно уходит вглубь тысячелетий. Национальные традиции шелководческой работы в течение веков переходили от поколения к поколению. Были изобретены способы, при помощи которых из шелка ткали тончайшие, бесподобные по красоте ковры. Они дошли и до наших дней.

Караванные тропы, пересекающие равнины и горы, пустыню и степи с востока на запад, именовали Великим Шелковым путем. Таким образом, само обозначение дороги было связано с названием самого ценного товара – шелка, отличающегося необычайной прочностью, легкостью и красотой. В одном из древнейших центров туркменской земли – Мерве уже в средние века работали предприятия по заготовке коконов.

Сегодня отрасль шелководства переживает второе рождение. Ашхабадская шелкомотальная фабрика и Туркменабатское шелковое производственное объединение являются основными предприятиями по переработке произведенного шелка. Они полностью модернизированы и оснащены современным оборудованием. На данных предприятиях открыты новые цеха, в которых производятся шелковые ковры, национальная ткань "кетени", другая продукция. Сегодня Рухабатская фабрика, выпускающая столь любимый туркменскими женщинами панбархат, бесперебойно обеспечивается шелковым волокном.

В целях поддержки и стимулирования предпринимательства в сельской местности развитию шелководства уделяется особое внимание. В специальных питомниках и в некоторых дайханских объединениях ежегодно выращиваются тысячи саженцев тутовых деревьев, листья которых являются кормовой базой для гусениц шелкопряда. Тутовые деревья высаживают по периметру полей, что позволяет защитить хлопчатник и другие выращиваемые сельхозкультуры от суховеев, укрепляет берега оросительных каналов, способствует созданию благоприятной экологии. Это также позволяет сочетать шелководство с хлопководством, получать с одного участка дополнительную продукцию и прибыль".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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