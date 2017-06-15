В Ашхабаде обсуждены вопросы охраны окружающей среды для устойчивого развития

АШХАБАД, 9 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июня в Ашхабаде было проведено очередное заседание Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала, организованное в рамках председательства Туркменистана в МФСА в 2017-2019 годах и завершившегося накануне в туркменской столице Международного экологического форума "Инициатива для сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в Центральной Азии".

Заседание было посвящено вопросам разработки новой региональной программы по охране окружающей среды для реализации Целей устойчивого развития и организационным вопросам деятельности МФСА.

ИП "ТУРКМЕНинформ"