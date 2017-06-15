Делегация МИД Туркменистана вернулась из Кыргызстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем главы МИД завершила визит в Кыргызскую Республику, где с 8 по 9 июня в Бишкеке было проведено заседание Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности Европейский Союз-Центральная Азия.

В ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы развития взаимодействия между странами Центральной Азии, Афганистаном и ЕС в сферах обеспечения безопасности и противостояния угрозам современности в рамках программ Европейского Союза "БОМКА", "КАДАП", "EU-ACT", возможности реализации новых совместных проектов в сферах торговли и экономики, энергетики, транспорта и связи, водопользования, экологии, науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"