Туркменский лидер отправился с рабочей поездкой в Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Казахстан. Целью поездки является участие в открывавшейся в этот день в казахской столице выставке "Астана ЭКСПО-2017", где также представлен павильон Туркменистана, и проведение ряда встреч с зарубежными коллегами.

В частности, по прибытии в Астану глава Туркменистана провел встречу с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, с которыми обсудил приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, а также принял участие в церемонии открытия ЭКСПО-2017.

ИП "ТУРКМЕНинформ"