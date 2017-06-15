Глава Туркменистана провел заседание правительства

АШХАБАД, 11 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров.

Заседание преавительства было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в сельском хозяйстве, сферах ТЭК, промышленности, транспорта и связи, экономики и торговли, хода подготовки к Азиатским играм в Ашхабаде и другим запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"