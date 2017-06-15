Глава государства провел правительственное совещание

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июня по возвращении из Казахстана Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в столичном аэропорту совещание с участием ряда членов правительства и ответственных руководителей.

Совещание было организовано с целью обсуждения вопросов подготовки к приближающимся Азиатским играм в Ашхабаде и визиту в страну Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, хода развития отраслей национальной экономики и текущего положения дел в сельском хозяйстве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"