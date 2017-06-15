До Азиатских игр в Ашхабаде осталось менее 100 дней

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июня в Мары были проведены торжественные мероприятия по случаю отсчета последних 100 дней, оставшихся до открытия в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В честь данного события было организовано торжественное шествие всадников на ахалтекинских скакунах, участвующих в масштабном 500-дневном конном пробеге в честь Азиады-2017, проходящем по всей территории страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"