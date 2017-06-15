Глава государства провел очередное совещание с хякимами

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совещание по видео-селекторной связи с хякимами велаятов и столицы.

Совещание было организовано с целью обсуждения хода социально-экономического развития регионов, благоустройства столицы, текущего положения дел в сельском хозяйстве, а также практических аспектов подготовки к предстоящим в сентябре в Ашхабаде Азиатским играм-2017.

ИП "ТУРКМЕНинформ"