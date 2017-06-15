В Туркменистан прибыл глава Организации Объединенных Наций

В Туркменистан прибыл глава Организации Объединенных Наций13.06.2017 10:21
АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня в Туркменистан прибыл с визитом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В рамках пребывания в Ашхабаде глава ООН проведет встречу с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, с которым обсудит актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и возможности реализации новых совместных проектов и инициатив.
Визит Генсека ООН в Туркменистан входит в программу поездки по странам Центральной Азии. 10 июня Антониу Гутерриш побывал в Узбекистане, потом в Кыргызстане и Таджикистане.
ИП "ТУРКМЕНинформ"