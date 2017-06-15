В Туркменистане отметили День науки

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня в Туркменистане прошел ряд мероприятий в честь Дня науки.

В частности, в Центре технологий Академии наук Туркменистана в Ашхабаде открылась Международная научная конференция "Наука, техника и инновационные технологии", посвященная новым идеям и разработкам, нацеленным на развитие национальной экономики, в ТГУ имени Махтумкули прошли церемонии награждения победителей традиционного научного конкурса молодых ученых страны, были организованы праздничные концертные выступления.

ИП "ТУРКМЕНинформ"