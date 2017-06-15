Президент Туркменистана и генсек ООН обсудили в Ашхабаде актуальные вопросы сотрудничества

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июня в Ашхабаде состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и прибывшим с визитом в страну в рамках турне по Центральной Азии Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Приоритетными направлениями развития сотрудничества между Туркменистаном и ООН в ходе встречи были названы сферы, связанные с реализацией Целей устойчивого развития, в том числе, транспорт и связь, энергетическая безопасность и транзит энергоносителей, поддержание мира и стабильности, борьба с угрозами современности (терроризмом, наркотрафиком, распространением оружия и т.д.), экология и охрана окружающей среды, пути разрешения водного кризиса в регионе, а также туркменский лидер пригласил главу ООН принять участие в церемонии открытия 5-х Азиатских игр в Ашхабаде.

По завершении встречи состоялось выступление для прессы по итогам проведенных переговоров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"