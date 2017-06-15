В Ашхабаде обсуждены вопросы реализации Глобальной контртеррористической стратегии

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июня в Ашхабаде было проведено заседание "Диалога высокого уровня Центральная Азия – ООН" по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии, которое прошло под председательством прибывшего с визитом в Туркменистан Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Во встрече, организованной правительством Туркменистана под эгидой ООН, приняли участие представители ведомств внешней политики и внутренних дел стран Центральной Азии, структур ООН и Европейского Союза, главы дипломатических миссий стран региона и Афганистана.

В ходе мероприятия стороны провели согласование позиций по реализации Совместного плана действий (СПД) в Центральной Азии в рамках Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (A/RES /60/288) по борьбе с главными угрозами современности - терроризмом, наркотрафиком, распространением оружия, трансграничной преступностью и другими.

По итогам встреч была принята Ашхабадская декларация.

ИП "ТУРКМЕНинформ"