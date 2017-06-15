Глава Туркменистана провел правительственное совещание

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее правительственное совещание.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения хода финальной подготовки к предстоящим в сентябре в Ашхабаде 5-м Азиатским играм, текущего положения дел в сельском хозяйстве и других отраслях национальной экономики.

Заслушав отчеты, глава государства дал ряд поручений вице-премьерам и ответственным руководителям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"