Глава Туркменистана провел правительственное совещание

Глава Туркменистана провел правительственное совещание15.06.2017 11:13
АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее правительственное совещание.
Мероприятие было организовано с целью обсуждения хода финальной подготовки к предстоящим в сентябре в Ашхабаде 5-м Азиатским играм, текущего положения дел в сельском хозяйстве и других отраслях национальной экономики.
Заслушав отчеты, глава государства дал ряд поручений вице-премьерам и ответственным руководителям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"