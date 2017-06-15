Глава ООН отбыл из Туркменистана

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш завершил визит в Туркменистан, предпринятый в рамках турне по странам Центральной Азии и с целью участия в прошедшем в Ашхабаде заседании "Диалога высокого уровня Центральная Азия – ООН" по реализации Глобальной контртеррористической стратегии.

В аэропорту Ашхабада высокого гостя, отправившегося в Афганистан, проводил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"