Глава ООН отбыл из Туркменистана

Глава ООН отбыл из Туркменистана15.06.2017 10:19
АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш завершил визит в Туркменистан, предпринятый в рамках турне по странам Центральной Азии и с целью участия в прошедшем в Ашхабаде заседании "Диалога высокого уровня Центральная Азия – ООН" по реализации Глобальной контртеррористической стратегии.
В аэропорту Ашхабада высокого гостя, отправившегося в Афганистан, проводил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"