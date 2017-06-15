В Ашхабаде знакомятся с культурой Таджикистана

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня в Ашхабаде стартовали Дни культуры Туркменистана, организованные Министерством культуры Туркменистана с целью укрепления дружественных и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Программа культурной акции включает в себя проведение выступлений мастеров искусств, творческие встречи, а для членов делегации Таджикистана подготовлена культурно-ознакомительная программа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"