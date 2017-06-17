В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Венгрией

АШХАБАД, 16 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июня в Ашхабаде стартовало двухдневное заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация во главе с Государственным секретарем в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии Иштваном Миколой.

Повестка дня встречи включает в себя обсуждение вопросов активизации торгово-экономического партнерства и культурно-гуманитарных контактов между двумя странами, межпарламентского сотрудничества, возможностей реализации новых совместных проектов в сферах энергетики, образования и спорта, здравоохранения, сельского и водного хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"