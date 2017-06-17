В Туркменистане объявлена традиционная амнистия

АШХАБАД, 17 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в ходе заседания правительства объявил об очередной амнистии в честь празднования священного для всех мусульман праздника Gadyr gijesi, в рамках которой будут освобождены от дальнейшего несения наказания 1029 туркменистанцев.

Соответствующий указ главы государства подлежит исполнению правоохранительными органами страны, а хякимам велаятов, этрапов и городов и другим руководителям поручено трудоустройство помилованных лиц.

ИП "ТУРКМЕНинформ"