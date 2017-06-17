В Ашхабаде завершились Дни таджикской культуры

АШХАБАД, 17 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июня во Дворце мукамов Государственного культурного центра в Ашхабаде прошел заключительный концерт в рамках закрытия Дней культуры Таджикистана в Туркменистане.

В тот же день в Музее изобразительных искусств была организована выставка работ таджикских художников и фотографов, образцов швейного искусства дружественной страны, а также в туркменской столице прошли показы фильмов таджикских режиссеров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"