Глава Туркменистана провел заседание Кабмина

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны, которое было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов государственной жизни.

В частности, были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в сферах экономики, финансов, ТЭК, сельского хозяйства, текстильной промышленности, транспорта и связи, ходе строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к Азиатским играм-2017 в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"