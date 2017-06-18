Выражены соболезнования народу Великобритании

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня Президент Туркменистана ГУрбангулы Бердымухаммедов направил послание Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй с выражением соболезнований по случаю пожара в здании "Гренфелл-Тауэр" в Лондоне, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"