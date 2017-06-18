Туркменский лидер направил соболезнования руководству ФРГ

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель и Федеральному Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру с выражением соболезнований по случаю кончины бывшего Федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля.

В своем послании глава Туркменистана подчеркнул заслуги Г.Коля за годы пребывания на высоком государственном посту и передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким покойного, а также дружественному народу Германии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"