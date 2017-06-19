Глава Туркменистана приветствовал участников международного форума

АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде проходит Международная конференция "Роль Международного фонда спасения Арала в развитии сотрудничества в Центральноазиатском регионе", организованная в рамках председательства Туркменистана в МФСА в 2017-2019 годах.

Участников и гостей форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"Реализуемая нашей страной государственная стратегия в области экологии направлена на гармонизацию развития общества и природы, создание экологически чистой окружающей среды. Туркменистан проводит взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, цель которой – охрана окружающей среды, обеспечение экологического благополучия и рационального использования водных ресурсов.



В данном контексте наша страна поддерживает плодотворное сотрудничество с авторитетными международными и общественными организациями – Программой развития ООН, Программой по окружающей среде, Европейской экономической комиссией, Всемирным фондом экологии, Международным фондом спасения Арала, Региональным экологическим центром Центральной Азии и Международным обществом сотрудничества Германии.



Туркменистан относится к утвержденным ООН и действующим на региональном и международном уровнях конвенциям, договорам и программам по вопросам экологии как к глобальным соглашениям, направленным на их решение. Наша страна принимает активное участие во всеобщих усилиях по охране окружающей среды и обеспечению экологического благополучия.



Вместе со странами Туркменистан ведет плодотворную работу по всем экологическим вопросам, и, главным образом, по вопросам, связанным с изменением климата. Решением глав государств Центральной Азии в 1993 году в связи с необходимостью улучшения экологической ситуации, вызванной обмелением Аральского моря, был создан Международный фонд спасения Арала. В соответствии с Положением о МФСА в нем в 2017-2019 годах председательствует Туркменистан.



Основными целями председательства нашей страны в Международном фонде спасения Арала являются улучшение социально-экономического и экологического положения государств Приаралья, обеспечение рационального использования водных ресурсов и высокого уровня охраны окружающей среды в регионе.



Как государство, председательствующее в МФСА, Туркменистан приложит максимум усилий для всестороннего и устойчивого повышения международного авторитета Фонда и примет все необходимые меры для усиления его значимости в борьбе с глобальными природными катаклизмами.



Наше независимое государство вместе со странами Центральной Азии планирует подготовить новую программу оказания помощи странам региона Приаралья, придавая особое значение политической, организационной и правовой составляющей документа. В свою очередь, на первом этапе это будет способствовать выполнению работ по развитию водной дипломатии. В связи с реализацией намеченных целей запланировано и проведение многоплановых конференций и программных учебных семинаров в государствах Центральной Азии.



Успешное выполнение Туркменистаном координационных вопросов Международного фонда спасения Арала будет содействовать активному участию стран региона в планировании политики по достижению Целей устойчивого развития.



Мы и впредь будем уделять пристальное внимание решению вопросов охраны окружающей среды и улучшения экологического состояния региона Приаралья".

ИП "ТУРКМЕНинформ"