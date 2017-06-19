advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
19.06.2017 / 13:59 msk / 15:59 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана приветствовал участников международного форума
19.06.2017 11:54

АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде проходит Международная конференция "Роль Международного фонда спасения Арала в развитии сотрудничества в Центральноазиатском регионе", организованная в рамках председательства Туркменистана в МФСА в 2017-2019 годах.

Участников и гостей форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"Реализуемая нашей страной государственная стратегия в области экологии направлена на гармонизацию развития общества и природы, создание экологически чистой окружающей среды. Туркменистан проводит взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, цель которой – охрана окружающей среды, обеспечение экологического благополучия и рационального использования водных ресурсов.

В данном контексте наша страна поддерживает плодотворное сотрудничество с авторитетными международными и общественными организациями – Программой развития ООН, Программой по окружающей среде, Европейской экономической комиссией, Всемирным фондом экологии, Международным фондом спасения Арала, Региональным экологическим центром Центральной Азии и Международным обществом сотрудничества Германии.

Туркменистан относится к утвержденным ООН и действующим на региональном и международном уровнях конвенциям, договорам и программам по вопросам экологии как к глобальным соглашениям, направленным на их решение. Наша страна принимает активное участие во всеобщих усилиях по охране окружающей среды и обеспечению экологического благополучия.

Вместе со странами Туркменистан ведет плодотворную работу по всем экологическим вопросам, и, главным образом, по вопросам, связанным с изменением климата. Решением глав государств Центральной Азии в 1993 году в связи с необходимостью улучшения экологической ситуации, вызванной обмелением Аральского моря, был создан Международный фонд спасения Арала. В соответствии с Положением о МФСА в нем в 2017-2019 годах председательствует Туркменистан.

Основными целями председательства нашей страны в Международном фонде спасения Арала являются улучшение социально-экономического и экологического положения государств Приаралья, обеспечение рационального использования водных ресурсов и высокого уровня охраны окружающей среды в регионе.

Как государство, председательствующее в МФСА, Туркменистан приложит максимум усилий для всестороннего и устойчивого повышения международного авторитета Фонда и примет все необходимые меры для усиления его значимости в борьбе с глобальными природными катаклизмами.

Наше независимое государство вместе со странами Центральной Азии планирует подготовить новую программу оказания помощи странам региона Приаралья, придавая особое значение политической, организационной и правовой составляющей документа. В свою очередь, на первом этапе это будет способствовать выполнению работ по развитию водной дипломатии. В связи с реализацией намеченных целей запланировано и проведение многоплановых конференций и программных учебных семинаров в государствах Центральной Азии.

Успешное выполнение Туркменистаном координационных вопросов Международного фонда спасения Арала будет содействовать активному участию стран региона в планировании политики по достижению Целей устойчивого развития.

Мы и впредь будем уделять пристальное внимание решению вопросов охраны окружающей среды и улучшения экологического состояния региона Приаралья".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Президент Туркменистана и генсек ООН обсудили в Ашхабаде актуальные вопросы сотрудничества
В Ашхабаде обсуждены вопросы реализации Глобальной контртеррористической стратегии
До Азиатских игр в Ашхабаде осталось менее 100 дней
В Туркменистане приступили к жатве хлебов
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Итоговый документ Ашхабадского Форума Международной Энергетической Хартии "На пути к Многостороннему рамочному соглашению по транзиту энергоресурсов" под председательством Туркменистана
Обзор прессы с 29 мая по 4 июня
01.06.2017
Совместное заявление Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
Обзор прессы с 6 по 12 марта
10.03.2017
Выступление в ЦИК кандидата в Президенты Туркменистана – главы государства Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухаммедова
Обзор прессы с 19 по 25 декабря
26.12.2016
Программное заявление кандидата на пост Президента Туркменистана действующего главы государства Гурбангулы Бердымухаммедова
Обзор прессы с 19 по 25 декабря
26.12.2016
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2017 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿