В Туркменистане учрежден Исполком МФСА

В Туркменистане учрежден Исполком МФСА19.06.2017 12:01
АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе последнего заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал пакет документов о создании и учреждении структуры Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, созданного в рамках председательства Туркменистана в МФСА в 2017-2019 годах.
Новая структура создается с целью:
- контроля разработки, проведения экспертизы и реализации программ и проектов, направленных на улучшение экологической обстановки бассейна Аральского моря,
- обеспечения практической реализации решений Совета Глав государств-учредителей, Президента и Правления МФСА по проблемам бассейна Аральского моря,
- координации деятельности своих филиалов, специальных агентств и фондов содействия по оздоровлению социальной и экологической обстановки в бассейне Арала, расположенных на территориях государств-учредителей МФСА,
- содействия работе Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) и Межгосударственной Комиссии по Устойчивому Развитию (МКУР),
- налаживания сотрудничества с министерствами, ведомствами стран региона, общественными и международными организациями, странами-донорами, экологическими и другими фондами в целях активизации деятельности по проблемам охраны окружающей среды,
- контроля финансовых и других средств, направленных на обеспечение деятельности МФСА и реализацию его проектов, их целевого использования.
Другими функциями работы ИК МФСА являются предоставление информационно-аналитических материалов государствам-учредителям МФСА, осуществление информационной и редакционно-издательской деятельности, подготовка материалов и проведение заседаний Совета Глав государств-учредителей и Правления МФСА, организация тематических конференций, симпозиумов и семинаров по вопросам, связанным с деятельностью МФСА и т.д.
Глава государства также утвердил "Положение об Исполнительном Комитете Международного Фонда спасения Арала" и назначил председателем ИК МФСА Гуйзгелди Байджанова, ранее занимавшего пост заместителя министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по строительным работам.
ИП "ТУРКМЕНинформ"