В Туркменистане учрежден Исполком МФСА

АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе последнего заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал пакет документов о создании и учреждении структуры Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала, созданного в рамках председательства Туркменистана в МФСА в 2017-2019 годах.

Новая структура создается с целью:

контроля разработки, проведения экспертизы и реализации программ и проектов, направленных на улучшение экологической обстановки бассейна Аральского моря,

обеспечения практической реализации решений Совета Глав государств-учредителей, Президента и Правления МФСА по проблемам бассейна Аральского моря,

координации деятельности своих филиалов, специальных агентств и фондов содействия по оздоровлению социальной и экологической обстановки в бассейне Арала, расположенных на территориях государств-учредителей МФСА,

содействия работе Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК) и Межгосударственной Комиссии по Устойчивому Развитию (МКУР),

налаживания сотрудничества с министерствами, ведомствами стран региона, общественными и международными организациями, странами-донорами, экологическими и другими фондами в целях активизации деятельности по проблемам охраны окружающей среды,

контроля финансовых и других средств, направленных на обеспечение деятельности МФСА и реализацию его проектов, их целевого использования.

Другими функциями работы ИК МФСА являются предоставление информационно-аналитических материалов государствам-учредителям МФСА, осуществление информационной и редакционно-издательской деятельности, подготовка материалов и проведение заседаний Совета Глав государств-учредителей и Правления МФСА, организация тематических конференций, симпозиумов и семинаров по вопросам, связанным с деятельностью МФСА и т.д.

Глава государства также утвердил "Положение об Исполнительном Комитете Международного Фонда спасения Арала" и назначил председателем ИК МФСА Гуйзгелди Байджанова, ранее занимавшего пост заместителя министра сельского и водного хозяйства Туркменистана по строительным работам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"