Глава государства ознакомился с текущим положением дел в регионах

Глава государства ознакомился с текущим положением дел в регионах20.06.2017 11:14
АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи.
В ходе совещания хякимы велаятов и Ашхабада, ответственные руководители отчитались главе государства о ходе сезонных сельскохозяйственных работ по жатве урожая озимых и уходу за посевами хлопчатника, строительстве объектов социального и экономического назначения в столице и регионах, реализации национальных программ.
ИП "ТУРКМЕНинформ"