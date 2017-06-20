Глава государства ознакомился с текущим положением дел в регионах

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи.

В ходе совещания хякимы велаятов и Ашхабада, ответственные руководители отчитались главе государства о ходе сезонных сельскохозяйственных работ по жатве урожая озимых и уходу за посевами хлопчатника, строительстве объектов социального и экономического назначения в столице и регионах, реализации национальных программ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"