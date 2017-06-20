Новый посол Нидерландов прибыла в Туркменистан

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыла для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов (с резиденцией в Москве, Россия) Регина Вероника Мария Джонс-Бос.

19 июня посол посетила ведомство внешней политики Туркменистана и вручила свои верительные грамоты председателю Меджлиса Акдже Нурбердыевой, принявшей их по поручению главы государства.

В ходе встреч было проведено обсуждение вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного взаимодействия, энергетики, технологий, здравоохранения.

Регина Вероника Мария Джонс-Бос сменит в должности Роналда Якобуса Петруса Мари ван Дартела, аккредитованного в Ашхабаде в марте 2014 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"