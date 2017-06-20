Исполком МФСА в Ашхабаде начал работу

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня в Ашхабаде была проведена торжественная церемония открытия здания Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА), учрежденного по инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в рамках председательства страны в МФСА в 2017-2019 годах.

В рамках церемонии было проведено торжественное поднятие флагов стран-учредителей Международного фонда спасения Арала – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, прошли презентация деятельности исполкома и праздничный концерт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"